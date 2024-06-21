Иванова Варвара Финогеновна
Место рожденияС-Петербургская губерния Царско-сельский уезд Гатчинская волость Малая Гатчина
Дата рождения26.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1848
С-Петербургская губерния Царско-сельский уезд Гатчинская волость Малая Гатчина
Бракосочетание
09.01.1867
Муж: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
25.05.1868
Дочь: (Иванова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Бракосочетание
01.06.1870
Муж: Иванов Василий
Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
24.07.1871
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
18.09.1873
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
30.01.1876
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
18.04.1879
Дочь: (Иванова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: (Иванова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
17.11.1891
Отец ребёнка: Иванов Василий
Смерть
Неизвестно