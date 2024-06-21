Иванова Варвара Финогеновна 26.11.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Варвара Финогеновна

Место рождения

С-Петербургская губерния Царско-сельский уезд Гатчинская волость Малая Гатчина

Дата рождения

26.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1848

Отец: Федоров Финоген

Мать: (Иванова / Ivanov) Авдотья / Евдокия / Outi

С-Петербургская губерния Царско-сельский уезд Гатчинская волость Малая Гатчина
Бракосочетание
09.01.1867

Муж: Иванов Алексей

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1868

Дочь: (Иванова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
01.06.1870

Муж: Иванов Василий

Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
24.07.1871

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Иванов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Иванов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1879

Дочь: (Иванова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Отец ребёнка: Иванов Василий

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1889

Дочь: (Иванова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Иванов Василий

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно

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