Иванов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1891
Дата смерти06.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1891
Отец: Иванов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия
Бракосочетание
09.05.1918
(Pushkin) Царское село
Рождение ребёнка
17.02.1922
Дочь: Домоевская (Иванова) Мария
Мать ребёнка: (Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär
Рождение ребёнка
20.05.1927
Мать ребёнка: (Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär
Смерть
06.05.1977
Липецк, город Липецк, Липецкая область