Иванов Иван Васильевич 17.11.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Иван Васильевич

Место рождения

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

17.11.1891

Дата смерти

06.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1891

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Бракосочетание
09.05.1918

Жена: (Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär

(Pushkin) Царское село
Рождение ребёнка
17.02.1922

Дочь: Домоевская (Иванова) Мария

Мать ребёнка: (Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär

Ивановка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.05.1927

Сын: Иванов Виктор Иванович

Мать ребёнка: (Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär

Ивановка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
06.05.1977
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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