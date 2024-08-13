Федотова (Юрина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1898
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Юрин Григорий Акимович
Мать: Юрина Елена Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1923
Дочь: (Синельникова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Синельников Андрей
Рождение ребёнка
09.02.1926
Дочь: Синельникова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Синельников Андрей
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Федотова) Маргарита Федоровна
Отец ребёнка: Федотов Федор Григорьевич