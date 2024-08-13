Федотова (Юрина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Место рождения

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Юрин Григорий Акимович

Мать: Юрина Елена Васильевна

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1923

Дочь: (Синельникова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Синельников Андрей

Рождение ребёнка
09.02.1926

Дочь: Синельникова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Синельников Андрей

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Федотова) Маргарита Федоровна

Отец ребёнка: Федотов Федор Григорьевич

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

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