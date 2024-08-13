Синельников Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1923

Дочь: (Синельникова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1926

Дочь: Синельникова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

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