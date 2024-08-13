Юрина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Юрина) Татьяна Григорьевн
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Юрина Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Юрина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович