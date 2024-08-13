Юрина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Григорьевич Юрин Петр

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Григорьевич Юрин Михаил

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Юрина) Татьяна Григорьевн

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Юрин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Юрина Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Юрина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Юрин Григорий Акимович

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