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Федотов Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

21.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Федотова) Маргарита Федоровна

Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
21.06.1943

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