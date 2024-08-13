Федотов Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти21.06.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Федотова) Маргарита Федоровна
Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
21.06.1943