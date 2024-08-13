(Синельникова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синельникова) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1923

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1923

Отец: Синельников Андрей

Мать: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015

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