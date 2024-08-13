(Синельникова) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1923
Дата смерти2015
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1923
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015