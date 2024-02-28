станица Михайловская, станица Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Михайловская

Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
1892Михайловская, станица казачья.при р. Хопре.21353358291Церквей православных 2. Приходское училище. Ярмарок 3. Базары.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Донского войска область, Хоперский округ, Михайловская станица
станица Михайловская
Хоперский округ, 1-й участок заседательский
станица Михайловская

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Михайловская станица
2647Михайловская стан., при реке Хопре1863213323358Ст. и хут. пр., 2 церкви, 2-хкл. уч., муж. и жен. прих. уч.65117

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Урюпинский район
14948Михайловскаястаница50°57,0' с.ш.41°54,0' в.д.M-37-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Урюпинский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
18654468101ст-ца Михайловскаястаница
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