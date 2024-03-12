Трунов Дементий Косьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти12.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Трунов Косьма Логинович
Мать: Трунова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелкина (Трунова) Елена Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаустова (Трунова) Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1869
Сын: Трунов Лаврентий Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Трунов Спиридон Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.07.1901
Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
От старости