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Трунов Дементий Косьмич

Место рождения

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

12.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Трунов Косьма Логинович

Мать: Трунова Матрена

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метелкина (Трунова) Елена Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаустова (Трунова) Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Трунов Федор Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1869

Сын: Трунов Лаврентий Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Трунов Спиридон Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.07.1901
Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
От старости

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