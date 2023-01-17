село Листопадовка, село Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Листопадовка

Грибановский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2103Макарово, с. каз.при рч. Савале.401867228032964Церковь православная. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Макаровская волость
904. Макарово, село бывшее государственное, при реке Савале, дворов 858, жителей 6088, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, 2 школы, по Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Грибановский район
6863Листопадовкасело51°25'с.ш.41°27'в.д.M-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Грибановский муниципальный район, Листопадовское сельское поселение
20613436101с Листопадовкасело
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