Трунов Лаврентий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1869
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1869
Отец: Трунов Дементий Косьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Трунов Тихон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна
Рождение ребёнка
16.07.1897
Сын: Трунов Павел Лаврентьевич
Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна
Св. О рож. I-VO 027696 от 17.07.1958
Рождение ребёнка
13.09.1901
Дочь: (Трунова) Любовь Лаврентьевна
Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна
Рождение ребёнка
04.11.1909
Сын: Трунов Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна
Св. О рож 22.12.1954
Смерть
Около 1950
Москва, город федерального значения Москва