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Трунов Лаврентий Дементьевич

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Место рождения

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.08.1869

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1869

Отец: Трунов Дементий Косьмич

Мать: не указана

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Трунов Тихон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1897

Сын: Трунов Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож. I-VO 027696 от 17.07.1958
Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: (Трунова) Любовь Лаврентьевна

Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1909

Сын: Трунов Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож 22.12.1954
Смерть
Около 1950
Москва, город федерального значения Москва

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