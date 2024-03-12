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Трунов Тихон Лаврентьевич

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Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

04.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Трунов Лаврентий Дементьевич

Мать: Трунова (Аксенов) Варвара Архиповна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.02.1913

Жена: Трунова (Родионова) Мария Андреевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Свидетельство 080482 от 30.03.1960
Рождение ребёнка
29.11.1913

Сын: Трунов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. о рож. II- КР 2х9465 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: (Трунова) Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. о рож. II- СИ 2х9466 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
09.12.1916

Дочь: (Трунова) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: (Трунова) Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
С 13.02.1942 по 04.11.1943
28 стрелковая дивизия; 235 стрелковый полк; 381 запасной стрелковый полк
Смерть
04.11.1943
Погиб
Похороны
04.11.1943
Бисюрево, Невельский муниципальный район, Псковская область

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