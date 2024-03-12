Трунов Тихон Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти04.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Бракосочетание
08.02.1913
Свидетельство 080482 от 30.03.1960
Рождение ребёнка
29.11.1913
Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна
Св. о рож. II- КР 2х9465 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: (Трунова) Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна
Св. о рож. II- СИ 2х9466 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
09.12.1916
Дочь: (Трунова) Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: (Трунова) Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Мария Андреевна
Военная служба
С 13.02.1942 по 04.11.1943
28 стрелковая дивизия; 235 стрелковый полк; 381 запасной стрелковый полк
Смерть
04.11.1943
Погиб
Похороны
04.11.1943
Бисюрево, Невельский муниципальный район, Псковская область