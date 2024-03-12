Трунова (Родионова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1913
Свидетельство 080482 от 30.03.1960
Рождение ребёнка
29.11.1913
Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич
Св. о рож. II- КР 2х9465 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: (Трунова) Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич
Св. о рож. II- СИ 2х9466 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
09.12.1916
Дочь: (Трунова) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: (Трунова) Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич
Смерть
После 1960