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Трунова (Родионова) Мария Андреевна

Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.02.1913

Муж: Трунов Тихон Лаврентьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Свидетельство 080482 от 30.03.1960
Рождение ребёнка
29.11.1913

Сын: Трунов Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. о рож. II- КР 2х9465 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: (Трунова) Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. о рож. II- СИ 2х9466 от 29.11.1965
Рождение ребёнка
09.12.1916

Дочь: (Трунова) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: (Трунова) Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Трунов Тихон Лаврентьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1960

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