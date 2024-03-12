Трунов Григорий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909
Св. О рож 22.12.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунова Елена Андреевна
Военная служба
С 23.06.1941
612 стрелковый полк 144 стрелковой дивизии; 5 армия; 202 запасной стрелковый полк. 28.08.1941- 1944 Плен
Рождение ребёнка
26.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трунова Мария Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
Неизвестно