Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиДо 1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Трунов Дементий Косьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1902
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: (Шальнева) Фекла Прохоровна
Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
16.12.1904
Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
22.08.1914
Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович
Св. О рож. 9.05.1949 г Перово
Рождение ребёнка
01.07.1916
Сын: Шальнев Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шальнев Григорий Прохорович
Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович
Смерть
До 1921