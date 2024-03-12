Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

До 1921

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Трунов Дементий Косьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1902

Муж: Шальнев Прохор Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: (Шальнева) Фекла Прохоровна

Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Шальнев Павел Прохорович

Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович

Рождение ребёнка
22.08.1914

Сын: Шальнев Петр Прохорович

Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож. 9.05.1949 г Перово
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Шальнев Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Шальнев Григорий Прохорович

Отец ребёнка: Шальнев Прохор Карпович

Смерть
До 1921

Мы используем куки для улучшения работы сайта.