Шальнев Прохор Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1902
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: (Шальнева) Фекла Прохоровна
Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
16.12.1904
Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
22.08.1914
Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна
Св. О рож. 9.05.1949 г Перово
Рождение ребёнка
01.07.1916
Сын: Шальнев Андрей Прохорович
Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шальнев Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна
Смерть
Неизвестно