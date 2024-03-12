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Шальнев Прохор Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1902

Жена: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: (Шальнева) Фекла Прохоровна

Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Шальнев Павел Прохорович

Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Рождение ребёнка
22.08.1914

Сын: Шальнев Петр Прохорович

Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож. 9.05.1949 г Перово
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Шальнев Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Шальнев Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Смерть
Неизвестно

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