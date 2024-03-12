(Шальнева) Фекла Прохоровна
Место рождения
Дата рождения07.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немцов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: (Немцова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: (Немцова) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: (Немцова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Немцов Иван Петрович
Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно