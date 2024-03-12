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(Шальнева) Фекла Прохоровна

Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903

Отец: Шальнев Прохор Карпович

Мать: Шальнева (Трунова) Акулина Дементьевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немцов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Немцова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Немцова) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: (Немцова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Немцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Немцов Петр Иванович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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