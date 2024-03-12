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Немцов Петр Иванович

Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шальнева) Фекла Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Немцова) Анна Петровна

Мать ребёнка: (Шальнева) Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Немцова) Любовь Петровна

Мать ребёнка: (Шальнева) Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: (Немцова) Александра Петровна

Мать ребёнка: (Шальнева) Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Немцов Иван Петрович

Мать ребёнка: (Шальнева) Фекла Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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