Хаустова (Трунова) Евдокия Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трунов Дементий Косьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1900
Отец ребёнка: Хаустов Михаил Харлампьевич
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: (Хаустова) Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Хаустов Михаил Харлампьевич
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Хаустов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Хаустов Михаил Харлампьевич
Смерть
Неизвестно