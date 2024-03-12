Хаустова (Трунова) Евдокия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустова (Трунова) Евдокия Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунов Дементий Косьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаустов Михаил Харлампьевич

Рождение ребёнка
01.06.1900

Сын: Хаустов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Хаустов Михаил Харлампьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: (Хаустова) Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Хаустов Михаил Харлампьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Хаустов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Хаустов Михаил Харлампьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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