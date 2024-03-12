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Трунов Федор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

14.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Трунов Дементий Косьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Новокщенова (Трунова) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Бракосочетание
До 1896

Жена: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1896

Дочь: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Трунов Антон Федорович

Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1900

Сын: Трунов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.05.1906
Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
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