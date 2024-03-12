Трунов Федор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти14.05.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Трунов Дементий Косьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Новокщенова (Трунова) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
04.04.1896
Дочь: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1897
Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1900
Сын: Трунов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна
Смерть
14.05.1906
От чахотки