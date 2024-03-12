Утешева (Трунова) Акулина Федоровна
Место рождения
Дата рождения04.04.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1896
Бракосочетание
21.04.1913
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: (Утешева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Утешев Григорий Аверьянович
Св. О рож. 14.03.1931
Рождение ребёнка
29.12.1917
Дочь: (Утешева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Утешев Григорий Аверьянович
Смерть
Неизвестно