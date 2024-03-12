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Утешева (Трунова) Акулина Федоровна

Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.04.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1896

Отец: Трунов Федор Дементьевич

Мать: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
21.04.1913

Муж: Утешев Григорий Аверьянович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: (Утешева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Утешев Григорий Аверьянович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож. 14.03.1931
Рождение ребёнка
29.12.1917

Дочь: (Утешева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Утешев Григорий Аверьянович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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