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Утешев Григорий Аверьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
499-й пехотный Ольвиопольский полк
Бракосочетание
21.04.1913

Жена: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: (Утешева) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож. 14.03.1931
Рождение ребёнка
29.12.1917

Дочь: (Утешева) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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