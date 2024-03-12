Утешев Григорий Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
499-й пехотный Ольвиопольский полк
Бракосочетание
21.04.1913
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: (Утешева) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна
Св. О рож. 14.03.1931
Рождение ребёнка
29.12.1917
Дочь: (Утешева) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна
Смерть
Неизвестно