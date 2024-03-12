Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти29.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Новокщенова (Трунова) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
04.04.1896
Дочь: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
07.12.1897
Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
09.01.1900
Сын: Трунов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич
Смерть
29.01.1905
От удушья