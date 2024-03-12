Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

29.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Новокщенова (Трунова) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич

Бракосочетание
До 1896

Муж: Трунов Федор Дементьевич

Рождение ребёнка
04.04.1896

Дочь: Утешева (Трунова) Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Трунов Антон Федорович

Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ханина (Трунова) Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1900

Сын: Трунов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Трунов Федор Дементьевич

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.01.1905
Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
От удушья

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