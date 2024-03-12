Трунов Антон Федорович
Место рождения
Дата рождения07.12.1897
Дата смерти25.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чина... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 3541-Т
Военная служба
1917
81-й пехотный Апшеронский полк, рядовой
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
По 25.08.1942
57 гвардейский стрелковый полк 20 гвардейской стрелковой дивизии; 433 стрелковый полк 64 стрелковой дивизии
Смерть
25.08.1942
умер от ран
Похороны
25.08.1942
Корчмидово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Корчмидово, кладбище, могила № 23