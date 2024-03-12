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Трунов Антон Федорович

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Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.12.1897

Дата смерти

25.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897

Отец: Трунов Федор Дементьевич

Мать: Трунова (Лушникова) Стефанида Ивановна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чина... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 3541-Т
Военная служба
1917
81-й пехотный Апшеронский полк, рядовой
Рождение ребёнка
1918

Сын: Трунов Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Трунов Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
По 25.08.1942
57 гвардейский стрелковый полк 20 гвардейской стрелковой дивизии; 433 стрелковый полк 64 стрелковой дивизии
Смерть
25.08.1942
умер от ран
Похороны
25.08.1942
Корчмидово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Корчмидово, кладбище, могила № 23

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