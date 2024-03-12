Трунов Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунов Василий Антонович

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Место рождения

Калашниково

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Трунов Антон Федорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
15.01.1942
51 полк войск НКВД по охране железных дорог; НКВД; Ленинградский военно-пересыльный пункт, Ленинградская обл., г. Ленинград; 1 отдельный батальон выздоравливающих; 82 полк войск НКВД по охране железны... Показать все
Смерть
Неизвестно

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