Трунов Василий Антонович
Место рожденияКалашниково
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Трунов Антон Федорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
15.01.1942
51 полк войск НКВД по охране железных дорог; НКВД; Ленинградский военно-пересыльный пункт, Ленинградская обл., г. Ленинград; 1 отдельный батальон выздоравливающих; 82 полк войск НКВД по охране железны... Показать все
Смерть
Неизвестно