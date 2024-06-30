Малявко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалявко Ольга

Малявко Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карчевская (Малявко) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Малявко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Малявко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малявко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малявко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявко Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Малявко Михаил

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.