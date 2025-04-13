Глотик (Малявко) Екатерина Михайловна
женский, родилась Неизвестно
ОтецМалявко МихаилНеизвестно г.р.
МатьМалявко ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Голотик ИванНеизвестно г.р.
Дети
(Глотик) Валентина ИвановнаНеизвестно г.р.
(Глотик) Нина ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявко Михаил
Мать: Малявко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Глотик) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Голотик Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Глотик) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Голотик Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голотик Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голотик Иван