Глотик (Малявко) Екатерина Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Глотик (Малявко) Екатерина Михайловна

Автор
ЕГ
Горелов Е.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Малявко МихаилНеизвестно г.р.
Мать
Малявко ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Голотик ИванНеизвестно г.р.
Дети
(Глотик) Валентина ИвановнаНеизвестно г.р.
(Глотик) Нина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявко Михаил

Мать: Малявко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глотик) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Голотик Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глотик) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Голотик Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голотик Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотик Иван Иванович

Отец ребёнка: Голотик Иван

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