Малявко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалявко Михаил

Малявко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карчевская (Малявко) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Малявко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Малявко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малявко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малявко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявко Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Малявко Ольга

Смерть
Неизвестно

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