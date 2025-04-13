Залужная (Малявко) Валентина Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Залужная (Малявко) Валентина Михайловна

Автор
ЕГ
Горелов Е.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Малявко МихаилНеизвестно г.р.
Мать
Малявко ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Залужный ЮзикНеизвестно г.р.
Дети
(Залужная) Людмила ЮзиковнаНеизвестно г.р.
(Залужная) Мария ЮзиковнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявко Михаил

Мать: Малявко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Залужная) Тамара Юзиковна

Отец ребёнка: Залужный Юзик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Залужная) Мария Юзиковна

Отец ребёнка: Залужный Юзик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Залужная) Людмила Юзиковна

Отец ребёнка: Залужный Юзик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залужный Юзик

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