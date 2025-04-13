Залужная (Малявко) Валентина Михайловна
женский, родилась Неизвестно
ОтецМалявко МихаилНеизвестно г.р.
МатьМалявко ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Залужный ЮзикНеизвестно г.р.
Дети
(Залужная) Людмила ЮзиковнаНеизвестно г.р.
(Залужная) Мария ЮзиковнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявко Михаил
Мать: Малявко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Залужная) Тамара Юзиковна
Отец ребёнка: Залужный Юзик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Залужная) Мария Юзиковна
Отец ребёнка: Залужный Юзик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Залужная) Людмила Юзиковна
Отец ребёнка: Залужный Юзик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залужный Юзик