Карчевская (Малявко) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявко Михаил
Мать: Малявко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карчевский Антон Юльянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карчевский Антон Юльянович
Рождение ребёнка
10.06.1953
Сын: Карчевский Николай Антонович
Отец ребёнка: Карчевский Антон Юльянович
Малое Городище, Ляховичский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно