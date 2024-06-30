Карчевская (Малявко) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карчевская (Малявко) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявко Михаил

Мать: Малявко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карчевский Антон Юльянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карчевский Антон Юльянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карчевский Антон Юльянович

Рождение ребёнка
10.06.1953

Сын: Карчевский Николай Антонович

Отец ребёнка: Карчевский Антон Юльянович

Малое Городище, Ляховичский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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