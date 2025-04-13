Лебедева (Карчевская) Зоя Антоновна
женский, родилась Неизвестно
МатьКарчевская (Малявко) Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
ОтецКарчевский Антон ЮльяновичНеизвестно г.р.
Супруги
Лебедев Николай ВикторовичНеизвестно г.р.
Дети
Балашова (Лебедева) Елена НиколаевнаНеизвестно г.р.
Русак (Лебедева) Инна НиколаевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова (Лебедева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русак (Лебедева) Инна Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова (Лебедева) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Викторович