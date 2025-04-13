Лебедева (Карчевская) Зоя Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева (Карчевская) Зоя Антоновна

Автор
ЕГ
Горелов Е.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Карчевская (Малявко) Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
Отец
Карчевский Антон ЮльяновичНеизвестно г.р.
Супруги
Лебедев Николай ВикторовичНеизвестно г.р.
Дети
Балашова (Лебедева) Елена НиколаевнаНеизвестно г.р.
Русак (Лебедева) Инна НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карчевский Антон Юльянович

Мать: Карчевская (Малявко) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова (Лебедева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русак (Лебедева) Инна Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова (Лебедева) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Викторович

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