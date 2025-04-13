Баскина (Карческая) Валентина Антоновна
женский, родилась Неизвестно
МатьКарчевская (Малявко) Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
ОтецКарчевский Антон ЮльяновичНеизвестно г.р.
Супруги
Баскин Борис МодестовичНеизвестно г.р.
Дети
Баскин Павел БорисовичНеизвестно г.р.
Баскин Сергей БорисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баскин Борис Модестович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баскин Борис Модестович