Баскина (Карческая) Валентина Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баскина (Карческая) Валентина Антоновна

Автор
ЕГ
Горелов Е.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Карчевская (Малявко) Анна МихайловнаНеизвестно г.р.
Отец
Карчевский Антон ЮльяновичНеизвестно г.р.
Супруги
Баскин Борис МодестовичНеизвестно г.р.
Дети
Баскин Павел БорисовичНеизвестно г.р.
Баскин Сергей БорисовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карчевский Антон Юльянович

Мать: Карчевская (Малявко) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскин Борис Модестович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баскин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Баскин Борис Модестович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баскин Павел Борисович

Отец ребёнка: Баскин Борис Модестович

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