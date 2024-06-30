Малявко Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявко Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявко Михаил

Мать: Малявко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малявко (?) (Малявко) Александра ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малявко (?) (Малявко) Александра ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малявко (?) (Малявко) Александра ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малявко (?) (Малявко) Александра ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малявко (?) (Малявко) Александра ?

Смерть
Неизвестно

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