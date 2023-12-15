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Черезов Мелетий Елиазарович

Место рождения

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

28.07.1873

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Черезов Елиазар

Мать: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черезов Афанасий Мелетьевич

Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Анисия Мелетьевна

Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1849

Сын: Черезов Георгий (Егор) Мелетьевич

Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
д.Передней Муйны Василий Досифеев Полуэхтов
Рождение ребёнка
06.09.1850

Сын: Черезов Корнилий Мелентьевич

Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Передней (Первой) Муйны кр-н Василий Досифеев Полуэхтов (жена Марина Стефанова)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1854

Дочь: Немзорова (Черезова) Наталья Мелентьевна

Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Передней Муйны Иоанна Осколкова жена Анна Ермилова.
Рождение ребёнка
29.09.1857

Сын: Черезов Семен Мелетьевич

Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
28.07.1873
Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
55 лет, натурально

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