Черезов Мелетий Елиазарович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти28.07.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Черезов Елиазар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черезов Афанасий Мелетьевич
Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Анисия Мелетьевна
Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна
Рождение ребёнка
22.04.1849
Сын: Черезов Георгий (Егор) Мелетьевич
Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна
д.Передней Муйны Василий Досифеев Полуэхтов
Рождение ребёнка
06.09.1850
Сын: Черезов Корнилий Мелентьевич
Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна
Восприемник: д.Передней (Первой) Муйны кр-н Василий Досифеев Полуэхтов (жена Марина Стефанова)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна
Рождение ребёнка
18.08.1854
Дочь: Немзорова (Черезова) Наталья Мелентьевна
Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна
Восприемник: д.Передней Муйны Иоанна Осколкова жена Анна Ермилова.
Рождение ребёнка
29.09.1857
Мать ребёнка: Черезова Варвара Силловна
Смерть
28.07.1873
55 лет, натурально