Черезова Варвара Силловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черезов Афанасий Мелетьевич
Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Анисия Мелетьевна
Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович
Рождение ребёнка
22.04.1849
Сын: Черезов Георгий (Егор) Мелетьевич
Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович
д.Передней Муйны Василий Досифеев Полуэхтов
Рождение ребёнка
06.09.1850
Сын: Черезов Корнилий Мелентьевич
Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович
Восприемник: д.Передней (Первой) Муйны кр-н Василий Досифеев Полуэхтов (жена Марина Стефанова)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович
Рождение ребёнка
18.08.1854
Дочь: Немзорова (Черезова) Наталья Мелентьевна
Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович
Восприемник: д.Передней Муйны Иоанна Осколкова жена Анна Ермилова.
Рождение ребёнка
29.09.1857
Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович
Смерть
Неизвестно