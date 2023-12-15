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Черезова Варвара Силловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черезов Афанасий Мелетьевич

Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Анисия Мелетьевна

Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1849

Сын: Черезов Георгий (Егор) Мелетьевич

Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
д.Передней Муйны Василий Досифеев Полуэхтов
Рождение ребёнка
06.09.1850

Сын: Черезов Корнилий Мелентьевич

Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Передней (Первой) Муйны кр-н Василий Досифеев Полуэхтов (жена Марина Стефанова)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1854

Дочь: Немзорова (Черезова) Наталья Мелентьевна

Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Передней Муйны Иоанна Осколкова жена Анна Ермилова.
Рождение ребёнка
29.09.1857

Сын: Черезов Семен Мелетьевич

Отец ребёнка: Черезов Мелетий Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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