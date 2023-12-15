Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович
Бракосочетание
02.02.1873
Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.02.1878
Сын: Кузнецов Прокопий Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович
Восприемник: д.Агафона Кононова безсрочный солдат Иван Космин Москвин
Рождение ребёнка
14.04.1880
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович
Поч.Косьмы Бурова крестьянин Игнатий Иванов Шихалеев
Рождение ребёнка
16.09.1882
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович
Восприемник: прописанного Егора Егорова брат Иван Егоров Кузнецов
Рождение ребёнка
02.02.1885
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович
Восприемник: безсрочный солдат Семен Андреев Кошурников
Смерть
Неизвестно