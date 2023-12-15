Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Черезова) Анна Мелентьевна

Место рождения

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Черезов Мелетий Елиазарович

Мать: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1873

Муж: Кузнецов Егор Егорович

Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.02.1878

Сын: Кузнецов Прокопий Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Агафона Кононова безсрочный солдат Иван Космин Москвин
Рождение ребёнка
14.04.1880

Сын: Кузнецов Семен Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Поч.Косьмы Бурова крестьянин Игнатий Иванов Шихалеев
Рождение ребёнка
16.09.1882

Сын: Кузнецов Федор Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: прописанного Егора Егорова брат Иван Егоров Кузнецов
Рождение ребёнка
02.02.1885

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: безсрочный солдат Семен Андреев Кошурников
Смерть
Неизвестно

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