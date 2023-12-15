Немзорова (Черезова) Наталья Мелентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немзорова (Черезова) Наталья Мелентьевна

Место рождения

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1854

Отец: Черезов Мелетий Елиазарович

Мать: Черезова Варвара Силловна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Восприемник: д.Передней Муйны Иоанна Осколкова жена Анна Ермилова.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немзоров Федор Константинов

Бракосочетание
05.05.1874

Муж: не указан

Девица д. Карташинской умершегой крестьянина Мелетия Черезова дочь, 1, брак, 19 лет+ поч.Звонаревского кр-н Федор Константинов Немзоров,1 брак, 20 лет
Смерть
Неизвестно

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