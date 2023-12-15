Немзорова (Черезова) Наталья Мелентьевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1854
Восприемник: д.Передней Муйны Иоанна Осколкова жена Анна Ермилова.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.05.1874
Муж: не указан
Девица д. Карташинской умершегой крестьянина Мелетия Черезова дочь, 1, брак, 19 лет+ поч.Звонаревского кр-н Федор Константинов Немзоров,1 брак, 20 лет
Смерть
Неизвестно