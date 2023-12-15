Черезов Елиазар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черезов неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Черезов Мелетий Елиазарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно