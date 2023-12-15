Черезов Елиазар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерезов Елиазар

Черезов Елиазар

Место рождения

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черезов неизвестно

Мать: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Черезов Яким Елиазарович

Мать ребёнка: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров

Мать ребёнка: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Черезов Мелетий Елиазарович

Мать ребёнка: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.