Черезов Яким Елиазарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерезов Яким Елиазарович

Черезов Яким Елиазарович

Место рождения

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Черезов Елиазар

Мать: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черезова Стефанида Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черезова неизвестно

Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна

Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Свидетели: по жениху: Семен Семенов, Иван Елиазаров Черезовы; по невесте: кр-не Мелетий Елиазаров, Федор Порфириев Черезовы
Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Черезов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Близнец Иоанна
Рождение ребёнка
13.12.1853

Сын: Черезов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1950

Сын: Черезов Иван (Иоанн) Яковлевич

Мать ребёнка: Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.