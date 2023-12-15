Черезов Яким Елиазарович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Черезов Елиазар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черезова неизвестно
Бракосочетание
06.11.1849
Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Свидетели: по жениху: Семен Семенов, Иван Елиазаров Черезовы; по невесте: кр-не Мелетий Елиазаров, Федор Порфириев Черезовы
Рождение ребёнка
01.12.1850
Сын: Черезов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна
Близнец Иоанна
Рождение ребёнка
13.12.1853
Мать ребёнка: Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.12.1950
Сын: Черезов Иван (Иоанн) Яковлевич
Мать ребёнка: Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна
Смерть
Неизвестно