Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров

Место рождения

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

18.02.1852

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Черезов Елиазар

Мать: не указана

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черезова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1843

Сын: Черезов Федор Иванович

Мать ребёнка: Черезова Дарья Ивановна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Черезова Евпраксия Ивановна

Мать ребёнка: Черезова Дарья Ивановна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1851

Сын: Черезов Иван Иванович

Мать ребёнка: Черезова Дарья Ивановна

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.10.1851

Жена: Черезова (Колегова) Евфимия Ивановна

26.10.1851, д.Кардашинской кр-н , 34 года, 2 брак - Девица Евфимия Иоаннова, Прокопьевского прихода д.Тимошинской умершего кр-на Иоанна Иоаннова Колегова дочь - прим.1827г.р., 1 брак, 24 года.
Смерть
18.02.1852
Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
37 лет, от чахотки

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