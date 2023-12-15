Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти18.02.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Черезов Елиазар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черезова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1843
Мать ребёнка: Черезова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Черезова Евпраксия Ивановна
Мать ребёнка: Черезова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1851
Мать ребёнка: Черезова Дарья Ивановна
Бракосочетание
26.10.1851
26.10.1851, д.Кардашинской кр-н , 34 года, 2 брак - Девица Евфимия Иоаннова, Прокопьевского прихода д.Тимошинской умершего кр-на Иоанна Иоаннова Колегова дочь - прим.1827г.р., 1 брак, 24 года.
Смерть
18.02.1852
37 лет, от чахотки