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Черезова (Колегова) Евфимия Ивановна

Место рождения

Тимошинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Колегов Иван (Иоанн) Иванович

Мать: не указана

Тимошинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.10.1851

Муж: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров

26.10.1851, д.Кардашинской кр-н , 34 года, 2 брак - Девица Евфимия Иоаннова, Прокопьевского прихода д.Тимошинской умершего кр-на Иоанна Иоаннова Колегова дочь - прим.1827г.р., 1 брак, 24 года.
Бракосочетание
05.10.1852

Муж: Полуэктов Панфил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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