Черезова (Колегова) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Колегов Иван (Иоанн) Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1851
26.10.1851, д.Кардашинской кр-н , 34 года, 2 брак - Девица Евфимия Иоаннова, Прокопьевского прихода д.Тимошинской умершего кр-на Иоанна Иоаннова Колегова дочь - прим.1827г.р., 1 брак, 24 года.
Бракосочетание
05.10.1852
Смерть
Неизвестно