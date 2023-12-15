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Черезова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

04.09.1849

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров

Рождение ребёнка
14.02.1843

Сын: Черезов Федор Иванович

Отец ребёнка: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Черезова Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
04.09.1849
Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
36 лет, от чахотки
Рождение ребёнка
19.02.1851

Сын: Черезов Иван Иванович

Отец ребёнка: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

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