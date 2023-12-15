Черезова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти04.09.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1843
Отец ребёнка: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Черезова Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров
Смерть
04.09.1849
36 лет, от чахотки
Рождение ребёнка
19.02.1851
Отец ребёнка: Черезов Иван (Иоанн) Елиазаров