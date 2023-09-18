Логачёва (Чурсинова) Екатерина Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачёва (Чурсинова) Екатерина Артёмовна

Место рождения

с. Орчик Харьковская?Полтавская? обл.

Дата рождения

1892

Дата смерти

07.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Чурсинов Артём

Мать: Чурсинова Мария

с. Орчик Харьковская?Полтавская? обл.
Рождение ребёнка
06.11.1923

Дочь: Макотченко Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Логачёв Михаил Данилович

Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Логачёв Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Логачёв Михаил Данилович

д. Окраинка Кустанайской обл. КазССР
Смерть
07.04.1980
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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