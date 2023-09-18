Логачёва (Чурсинова) Екатерина Артёмовна
Место рожденияс. Орчик Харьковская?Полтавская? обл.
Дата рождения1892
Дата смерти07.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Чурсинов Артём
Мать: Чурсинова Мария
с. Орчик Харьковская?Полтавская? обл.
Рождение ребёнка
06.11.1923
Дочь: Макотченко Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Логачёв Михаил Данилович
Рождение ребёнка
21.12.1926
Сын: Логачёв Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Логачёв Михаил Данилович
д. Окраинка Кустанайской обл. КазССР
Смерть
07.04.1980
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область