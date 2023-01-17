село Орчик, село Орчик, Харківська область (на 2018) — Familio

Орчик

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2229Русский Оринк, с. каз.при рч. Орчике.3412194600688Церковь православная 1. Сельское управление. Запасный хлебный магазин.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Русско-Орниковская волость
416. Русский Орчик, село бывшее государственное, при речке Орчике, дворов 197, жителей 1050, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Руновщинская волость
12.0Русский Орчик селоРусско-Орчикское330414414611143015472977

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24080Орчикселор-н Зачепилівськийсільрада Малоорчицька
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