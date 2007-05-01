Макотченко (Логачева) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1923
Дата смерти?.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923
Рождение ребёнка
28.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макотченко Василий Семёнович
п. Ливановка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
23.05.1946
Дочь: Черник Виолетта Васильевна
Отец ребёнка: Макотченко Василий Семёнович
Смерть
?.05.2007
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область