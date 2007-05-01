Макотченко (Логачева) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макотченко (Логачева) Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1923

Дата смерти

?.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923

Отец: Логачёв Михаил Данилович

Мать: Логачёва Екатерина Артёмовна

Рождение ребёнка
28.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макотченко Василий Семёнович

п. Ливановка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
23.05.1946

Дочь: Черник Виолетта Васильевна

Отец ребёнка: Макотченко Василий Семёнович

Смерть
?.05.2007
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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