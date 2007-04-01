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Макотченко Василий Семёнович

Место рождения

п. Ливановка Кустанайской обл. КазССР

Дата рождения

04.02.1921

Дата смерти

?.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921

Отец: Макотченко Семён Романович

Мать: Макотченко Татьяна Климовна

п. Ливановка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
28.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макотченко Раиса Михайловна

п. Ливановка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
23.05.1946

Дочь: Черник Виолетта Васильевна

Мать ребёнка: Макотченко Раиса Михайловна

Смерть
?.04.2007
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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