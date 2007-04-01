Макотченко Василий Семёнович
Место рожденияп. Ливановка Кустанайской обл. КазССР
Дата рождения04.02.1921
Дата смерти?.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921
п. Ливановка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
28.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макотченко Раиса Михайловна
п. Ливановка Кустанайской обл. КазССР
Рождение ребёнка
23.05.1946
Дочь: Черник Виолетта Васильевна
Мать ребёнка: Макотченко Раиса Михайловна
Смерть
?.04.2007
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область