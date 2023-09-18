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Логачёв Михаил Данилович

Место рождения

с. Большая Чураковка Убаганского р-на Кустанайской обл.

Дата рождения

1895

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Логачёв Данила Селиверстович

Мать: Логачёв Агриппина

с. Большая Чураковка Убаганского р-на Кустанайской обл.
Рождение ребёнка
06.11.1923

Дочь: Макотченко Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Логачёва Екатерина Артёмовна

Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Логачёв Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Логачёва Екатерина Артёмовна

д. Окраинка Кустанайской обл. КазССР
Смерть
1975
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