Логачёв Михаил Данилович
Место рожденияс. Большая Чураковка Убаганского р-на Кустанайской обл.
Дата рождения1895
Дата смерти1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Логачёв Данила Селиверстович
Мать: Логачёв Агриппина
с. Большая Чураковка Убаганского р-на Кустанайской обл.
Рождение ребёнка
06.11.1923
Дочь: Макотченко Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Логачёва Екатерина Артёмовна
Рождение ребёнка
21.12.1926
Сын: Логачёв Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Логачёва Екатерина Артёмовна
д. Окраинка Кустанайской обл. КазССР
Смерть
1975