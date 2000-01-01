Логачёв Данила Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачёв Данила Селиверстович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Логачёв Михаил Данилович

Мать ребёнка: Логачёв Агриппина

с. Большая Чураковка Убаганского р-на Кустанайской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: Логачёв Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Логачёв Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Сергей Данилович

Мать ребёнка: Логачёв Агриппина

Смерть
Неизвестно
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