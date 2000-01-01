Логачёв Данила Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Логачёв Агриппина
с. Большая Чураковка Убаганского р-на Кустанайской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: Логачёв Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Логачёв Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Логачёв Агриппина
Смерть
Неизвестно