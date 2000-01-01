Логачёв Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Логачёв Данила Селиверстович
с. Большая Чураковка Убаганского р-на Кустанайской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Логачёв Данила Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Логачёв Данила Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логачёв Данила Селиверстович
Смерть
Неизвестно