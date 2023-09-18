Чурсинова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Логачёва Екатерина Артёмовна
Отец ребёнка: Чурсинов Артём
с. Орчик Харьковская?Полтавская? обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурсинов Артём
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурсинов Кирилл Артёмович
Отец ребёнка: Чурсинов Артём
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурсинов Василий Артёмович
Отец ребёнка: Чурсинов Артём
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурсинов Харлампий Артёмович
Отец ребёнка: Чурсинов Артём
Смерть
1938