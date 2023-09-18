Чурсинова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсинова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Логачёва Екатерина Артёмовна

Отец ребёнка: Чурсинов Артём

с. Орчик Харьковская?Полтавская? обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Павел Атрёмович

Отец ребёнка: Чурсинов Артём

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Кирилл Артёмович

Отец ребёнка: Чурсинов Артём

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Василий Артёмович

Отец ребёнка: Чурсинов Артём

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Харлампий Артёмович

Отец ребёнка: Чурсинов Артём

Смерть
1938
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